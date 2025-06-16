إطلالة خطفت الأنظار.. اعرف سعر فستان مي عمر في قطر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في قطر.

تفاصيل إطلالة مي عمر في قطر

خطفت مي عمر الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة جمعت بين الرقي والأناقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، واتسم باللون الأبيض المصنوع من القماش الجبير.





وحمل فستان مي عمر، توقيع Bronx and Banco وسعره 3,493 ريالا سعوديا، أي ما يقرب من 46 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أكملت مي عمر إطلالتها بحقيبة يد أنيقة من دار الأزياء العالمية شانيل، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية غير المبالغ فيها.