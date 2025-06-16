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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بوسي تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث جلسة تصوير| صور

بوسي
بوسي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


 

إطلالة بوسي في أحدث جلسة تصوير

تألقت بوسي بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الميتالك اللامع المتناسق مع لون بشرتها.

انتعلت بوسي حذاء شفاف ذا كعب عالي مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعهيا على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على شعرها البني المموج والمنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

بوسي إطلالات بوسي صور بوسي

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