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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من غير تحاليل... طرق للتحقق من نقص فيتامين د في المنزل

فيتامين د
فيتامين د
هاجر هانئ

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم، يحدث نقصه عندما لا يحصل الجسم على كميات كافية من هذا الفيتامين أو لا يعالجه من خلال بعض الأعراض، مثل تساقط الشعر، والقلق والاكتئاب، وفقدان الشهية، وقلة النوم، يمكنك معرفة ما إذا كانت مستويات فيتامين د لديك في انخفاض.


فيتامين د لا يحافظ على قوة عظامك فحسب، بل يُحسّن أيضًا صحتك النفسية، ويُساعدك بشكل كبير على النوم بشكل منتظم ومتواصل. ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، يُعاني ما يقرب من واحد من كل أربعة بالغين حول العالم اليوم من نقص فيتامين د.
يقول الأطباء إن من يعانون من نقص هذا العنصر الغذائي يعانون من التعب وأعراض الاكتئاب ومشاكل العظام. ومع ذلك، من خلال ملاحظة بعض العلامات والأعراض بعناية، يمكنك التحقق مما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.

١٤ علامة تدل على نقص فيتامين د


طرق التحقق من نقص فيتامين د


تساقط الشعر 
يعد تساقط الشعر من بين العلامات الشائعة لنقص فيتامين د لأنه يعطل دورة نمو الشعر ويؤثر على الخلايا الكيراتينية - وهو نوع من الخلايا المهمة لنمو الشعر.


آلام الظهر
يُسبب نقص فيتامين د آلام الظهر، إذ يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر والرقبة والخصر، هذا الضعف في قوة العضلات قد يزيد الضغط على عضلات الظهر والرقبة، مما يُسبب الألم.


التعب المستمر 
يعاني من نقص فيتامين د من التعب المستمر رغم تمتعهم بصحة جيدة، ولأن فيتامين د مهم لعملية التمثيل الغذائي للخلايا ويساعد الميتوكوندريا على استخدام الأكسجين لتوليد الطاقة للجسم، فعندما تنخفض مستوياته، قد تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت، حتى مع النوم الجيد واتباع نمط حياة صحي.

فيتامين د


قلق
يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة أعراض القلق. ولذلك، يُعدّ فيتامين د مهمًا لصحة الدماغ والجهاز العصبي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.


فقدان الشهية
فيتامين د مهم للغاية للعضلات والجهاز العصبي والجهاز المناعي، ورغم أنه قد لا يؤثر مباشرةً على تغيرات الوزن، إلا أن العوامل المساهمة ذات الصلة تلعب دورًا هامًا في فقدان الوزن أو زيادته.


اكتئاب
يرتبط نقص فيتامين د بالاكتئاب واضطرابات الصحة العقلية الأخرى، وتساعد مكملات هذا العنصر الغذائي في علاج الاكتئاب.


قلة النوم
يُسبب نقص فيتامين د ضعف جودة النوم، توجد مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي، حيث تُساعد على تنظيم دورة النوم وتعزيز النوم العميق، عند انخفاض مستويات فيتامين د، قد لا تعمل هذه المستقبلات بشكل صحيح.


التئام الجروح بشكل أبطأ
يساعد فيتامين د على التئام الجروح من خلال زيادة إنتاج المركبات التي تُكوّن جلدًا جديدًا، والتحكم في الالتهابات والعدوى. ومع ذلك، فإن نقص هذا المركب يؤثر على التئام الجروح.

سمية فيتامين د

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د بشكل طبيعي


وفقاً للخبراء، يُعدّ السمك المصدر الرئيسي والأفضل لفيتامين د. ومن المصادر الأخرى:
الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط والتونة والماكريل
الأسماك المعلبة مثل الرنجة والسردين
صفار البيض
كبد البقر
كبد السمك
تتضمن بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي ما يلي:
حبوب الإفطار
لبن
حليب اللوز
فول الصويالبن
عصير البرتقال
دقيق الشوفان
وبالإضافة إلى هذه الأطعمة، ينصح الخبراء أيضًا بالجلوس في ضوء الشمس يوميًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل حتى يتمكن جسمك من إنتاج فيتامين د.
المصدر: timesnownews
 

فيتامين د تساقط الشعر اكتئاب

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