الاتحاد الأوروبي: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن جميع وزراء خارجية التكتل متفقون على أن "إيران لا يجب أن تحصل على قنبلة نووية تحت أي ظرف"، مشيرة إلى أن هذا الموقف يمثل أولوية أمنية واستراتيجية لأوروبا.

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دعوة أوروبية ملحّة لوقف التصعيد

أوضحت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي أن "الوضع في الشرق الأوسط بالغ الخطورة"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ووقف أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد"، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

إجماع أوروبي على التهدئة الفورية

قالت إن وزراء الخارجية الأوروبيين "متفقون جميعًا على الحاجة إلى تهدئة عاجلة"، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي بات يهدد أمن الإقليم والعالم.