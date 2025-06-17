سيدة تتهم طالبات مدرسة بالتجمع: صفعوني وإحداهن خلعت حجابي

حررت سيدة وابنتها محضرا في قسم شرطة التجمع بالقاهرة اتهمت فيه طالبات بمدرسة شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة لقيامهم بالاعتداء عليها وابنتها بالسب والشتائم وإحداث إصابات بهم داخل كافيه.

سيدة تتهم طالبات مدرسة إنترناشونال

وقالت السيدة في بلاغها أمام أجهزة أمن القاهرة، أنها كانت متواجدة في كافيه شهير بالقاهرة الجديدة برفقة ابنتها، وأثناء ذلك حضر إلى الكافيه مجموعة من طالبات وطلاب مدرسة شهيرة إلى داخل الكافيه وبدأت الأصوات ترتفع داخل الكافيه وتحركات الطلاب بداخله حتى أن مزاح الطلاب وصل إلى المنضدة التي تجلس عليها.

وتابعت السيدة أنها خلال حديثها مع ابنتها بأنه لا يجوز ما يقوم به الطلاب بعد أن قاموا بإلقاء مناديل ورقية وأوراق في أرض الكافيه، تحدثت فتاة فجأة من بين الطالبات وقالت «يا جماعة هدوا صوتكم عشان طنط مضايقة»، وردت عليها السيدة عيب كدة ماتتكلميش معايا بالطريقة دي إلا أن الفتاة قامت بسبها وبدأت هي وزميلاتها في سب السيدة وابنتها.

وأضافت السيدة خلال ثواني قامت الطالبات بالاعتداء على وابنتي بالضرب وقاموا بإلقاء المشاريب الساخنة على ملابسنا وأجسادنا حتى أن ابنتي أصيبت ببعض الحروق في الجلد، ثم قامت إحدى الطالبات بصفعي على وجهي ثم قامت بجذب حجابي حتى سقط عن رأسي وبعدها حاول العاملين في الكافيه تهدئة الوضع ووصلت والدة الطالبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سيدة تضررت فيه من طالبات مدرسة شهيرة لقيامهم بالاعتداء عليها وابنتها داخل كافيه شهير في التجمع وإصابتها وابنتها بكدمات متفرقة وحروق في يد ابنتها بالإضافة للسب والقذف.