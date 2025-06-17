الدفاع الإيرانية: صاروخ جديد استُخدم لأول مرة ضد إسرائيل والمفاجآت لم تنتهِ

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم، أنها استخدمت أحد صواريخها المتطورة للمرة الأولى في الهجمات التي استهدفت مواقع إسرائيلية، دون الكشف عن نوعه أو مداه، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الضربة مرت من دون اعتراض

أكدت الوزارة، أن "إسرائيل لم تتمكن من رصد أو اعتراض الصاروخ"، ووصفت العملية بأنها ناجحة وتشكّل رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بشأن قدرات إيران العسكرية.

مزيد من المفاجآت في الطريق



وأضافت الوزارة ، أن الهجوم هو مجرد بداية، قائلة: "ما حدث اليوم ليس سوى جزء من ردنا.. وسنشهد مزيدًا من هذه المفاجآت في الأيام المقبلة"، وذلك في تهديد صريح بتصعيد إضافي في وتيرة ونوعية الهجمات.