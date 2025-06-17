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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شظايا صاروخية تضرب شمال تل أبيب والدفاعات الإيرانية تتصدى لهجمات جوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، أن حريقًا اندلع في مدينة كفار سابا شمال تل أبيب نتيجة سقوط شظايا صواريخ إيرانية أُطلقت خلال القصف الأخير.

إيران: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في تبريز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي في مدينة تبريز شمال غرب البلاد تصدت لأهداف جوية "معادية"، في ما يُعتقد أنه رد إسرائيلي بعد القصف الصاروخي الإيراني.

20 طاقم إطفاء يعملون على احتواء 8 حرائق

أعلن الإعلام الإسرائيلي أن أكثر من 20 طاقم إطفاء يعملون حاليًا للسيطرة على 8 حرائق اندلعت نتيجة سقوط صواريخ أو شظايا في عدة مناطق داخل إسرائيل.

التطورات تأتي في إطار تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، بدأ باغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد، علي شادماني، وردّت طهران بإطلاق وابل من الصواريخ على العمق الإسرائيلي، الوضع مرشح لمزيد من التصعيد وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

قناة القاهرة الإخبارية الإعلام الإسرائيلي مدينة كفار سابا

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