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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

صدى البلد

 

تابعت ادارة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان كل ما تم تداوله بشأن الطالبة سارة هشام وقد حرصت ادارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لان الامر تم نشره بوسائل اعلامية لذا وجب توضيح الاتي :
أولا : توضيح عام : 
1- لا يمكن لاى مسئول في الكلية اى كان باتخاذ اى قرارا بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك الا بقرار مجلس الكلية .
2- لا تقبل الكلية بالمتاجرة في ما تقدمة من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لابنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة او من ذوي الهمم علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان او خارجها .
3- تهتم الجامعة بحالة ابنائنا من ذوى الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية خاصة ان الدكتور رئيس الجامعة عين مستشار لذوي الهمم .
4- نتعاطف انسانيا مع كل الحالات الانسانية الا اننا لا نستطيع مخالفة القانون او ان نغض الطرف عن اى محاولة للزج باسم الكلية في اى مخالفة .
ثانيا : 
1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لاتقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان .
2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعى 2020-2021 
3- نجحت الطالبة في المستوى الاول للعام الجامعي 2020-2021 
4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الان .
5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية اخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم ( 317 ) بتاريخ 17/9/2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحه تنص على ( يفصل الطالب اذا لم يستطيع رفع معدله التراكمي خلال اربع فصول دراسية متتالية )
6- لم تقبل الطالبة النصح الاكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الاول طبقا للائحه حرصا على مستقبلها الاكاديمي حيث تنص اللائحه على ( مادة 11ب ) يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو اربعة فصول غير متتالية .


7- استنفدت الطالبة مرات الانذار الاكاديمي الاربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .
8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون  تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالب ينطبق عليهم اربع فصول دراسية متتالية  لاعطائهم فرصة اخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض اعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم اعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الاخيرة بتاريخ 17/9/2023.
9- ان قرار فصل الطالب المتعثر يعني اعطاءه فرصة اخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لايضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب .

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