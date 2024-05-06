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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مشروبات ونصائح بعد تناول الفسيخ والرنجة..


يفضل اختيار الانواع الفسيخ و الرنجة قليلة الملح 
و تنظف جيدا ثم نضيف عليها خل و عصير ليمون و حلقات بصل أخضر على أن تكون وجبة واحده فقط و لا نكررها ولا يكون معها أي وجبات دسمة أو تحتوي علي كمية عالية من الدهون.

تناول السلطة الخضراء بكمية كبيرة معها، علي أن تحتوي علي كمية كبيرة من الخضروات الورقية مثل الخس، البقدونس، الجرجير، البصل، لتساعد علي امتصاص كمية الأملاح في الرنجة.

تناول الحمص الأخضر و الترمس ..
لأنهم يساعدوا علي امتصاص الصوديوم الموجود في الرنجة، لذا يوصي بهم لمرضي الضغط في شم النسيم.

البصل يحتوي علي عدد كبير من مضادات الاكسدة و مواد مطهره للفم و الحلق .. لذلك يفضل تناوله مع الرنجه.

من الهام تناول مشروب الديتوكس وأبسطها شرائح الليمون في الماء .. او النعناع في الماء

يوصي بعدم تناول الشاي أو القهوة بعد الرنجة، و يفضل استبدالها بالعصائر و الكركديه ، اليانسون أو الأعشاب الأخري.

تناول عصير برتقال أو ليموناده بالنعناع بعد تناول الرنجه و نبتعد عن المياه الغازيه

يفضل الافطار : يكون بيض مع سلطه خضراء غنيه بالخضروات الورقيه و الخيار و فلفل ألوان و خس و بقدونس و جرجير
و الغداء :  يكون منتجات اسماك مع سلطه خضراء غنيه ايضا بالخضروات الورقيه .


شرب كثير من الماء علي مدار اليوم
 

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