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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وطلائع الجيش

صدى البلد

انتهى الشوط الأول بين المصري وطلائع الجيش بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري. 

وألغى حكم الراية هدفا للمصري عن طريق ميدو جابر فى الدقيقة 43، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، 

خط الدفاع

كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط

محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر. 

خط الهجوم

حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

وتواجد على دكة البدلاء: عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي، جيلاس جناوي، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع

أحمد عبد الرحمن وخالد سطوحي وعمرو طارق وأحمد متعب. 

خط الوسط

علي حمدي وفريد شوقي وحميد ماو. 

 

خط الهجوم

يسري وحيد وجودوين شيكا وإسلام محارب.

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