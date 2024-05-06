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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

صدى البلد

 

يحدث التسمم الممباري بسبب بكتيريا خطيرة تنمو في أنسجة الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، نتيجة لسوء التخزين، الذي يعرضها للتعفن، تهاجم تلك البكتيريا الجهاز العصبي المركزي فور وصولها جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض منها وفقا لموقع هيلثي..
- صعوبة في التنفس.

- ازدواج في الرؤية.

- صعوبة في البلع.

- ضعف التركيز.

- شلل في أعصاب الوجه.

مصل التسمم الممباري..

في حالة الإصابة بالتسمم الممباري، على المريض التوجه فورا الي المستشفي العام للحصول على المصل المضاد للتسمم الممبارى، الذي يؤخذ عبر الحقن في الوريد.
ويتكون مصل التسمم الممباري من 3 جرعات وهي:

- الجرعة الأولى: بعد ظهور أعراض التسمم الممباري مباشرة.

- الجرعة الثانية: بعد 5 أو 8 أيام من تلقي الجرعة الأولى.

- الجرعة الثالثة بعد 5 أو 8 أيام من تلقي الجرعة الثانية.

تجنب الإصابة بالتسمم الممباري

يمكن الوقاية من الإصابة بالتسمم الممباري ومن خلال عدد من الخطوات ومنها:

- شراء الفسيخ طازجا من مصدر معروف.

- أن يكون الفسيخ متماسكا وغير ذائب أو متحلل.

- أن يكون شكل الفسيخ صحيحا ولامعا.

- تجميد الفسيخ ووضعه في الفريزر يومًا كاملًا للقضاء على البكتيريا.

- غسل الفسيخ بالماء النظيف.

- تمرير الفسيخ على الماء المغلي مع الحبهان لقتل البكتيريا.

- إضافة الزيت والليمون على الفسيخ تركه في الثلاجة لمدة ساعة.

- تناول الفسيخ مع الخس والبصل وتناول كوب من عصير الليمون بعد الانتهاء من تناول الطعام.
 

اعراض التسمم الأسماك المملحة التسمم الممباري البكتيريا الجهاز العصبي المركزي الفسيخ والرنجة بكتيريا خطيرة تلقي الجرعة الثانية تلقي الجرعة الأولى صعوبة في التنفس

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