الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أسوشيتد برس: حرب إيران تعوق وصول الغذاء والدواء إلى الملايين

أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، أن الحرب في الشرق الأوسط أعاقت إيصال الغذاء والدواء إلى ملايين المحتاجين حول العالم، محذرة من أن المعاناة الإنسانية ستتفاقم إذا استمرت هذه الحرب العنيفة.

وأوضحت الوكالة، اليوم /الأحد/ في سياق تقرير إخباري إنه وفقا لتقارير منظمات الإغاثة، لم يقتصر تأثير الحرب بين إيران والولايات المتحدة على قطع طرق الشحن الحيوية، مما أدى إلى أزمة طاقة عالمية، بل إنه يعطل أيضًا سلاسل الإمداد لمنظمات الإغاثة، مما يجبرها على استخدام طرق أكثر تكلفة وأطول مدة.

وفي الوقت نفسه، أُغلقت ممرات رئيسية مثل مضيق هرمز، وتأثرت أيضًا الطرق من مراكز استراتيجية مثل دبي والدوحة وأبوظبي حيث ارتفعت تكاليف النقل بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، مما يعني إمكانية إيصال كميات أقل من الإمدادات بنفس الميزانية.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن لديه عشرات الآلاف من الأطنان المترية من المواد الغذائية متأخرة بشدة في النقل كما أن لدى لجنة الإنقاذ الدولية شحنات من الأدوية بقيمة 130 ألف دولار أمريكي، كانت مخصصة للسودان، عالقة في دبي، ونحو 670 صندوقًا من الأغذية العلاجية المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد في الصومال، عالقة في الهند بينما يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه تأخر في إرسال معدات إلى 16 دولة.

وأشارت الوكالة إلى أن التخفيضات الحادة التي فرضتها الولايات المتحدة على المساعدات الخارجية قد أدت أيضا إلى إضعاف العديد من منظمات الإغاثة، التي تقول إن الحرب تُفاقم المشكلة.

وتقول الأمم المتحدة إن هذا هو أكبر اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19، مع زيادة في تكاليف الشحن تصل إلى 20% وتأخيرات بسبب تغيير مسارات البضائع بينما تخلق الحرب حالات طوارئ جديدة، كما هو الحال في إيران، وكذلك في لبنان حيث نزح ما لا يقل عن مليون شخص.

وقالت مديحة رضا، المديرة المساعدة للشؤون العامة والاتصالات في أفريقيا بلجنة الإنقاذ الدولية: "إن الحرب على إيران وتعطيل مضيق هرمز يُهددان بتجاوز العمليات الإنسانية لحدودها".

حتى بعد توقف القتال، قد يستمر تأثير الصدمة التي لحقت بسلاسل الإمداد العالمية في تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة لأشهر، على حد قولها.

وأجبرت الحرب المنظمات على إيجاد طرق جديدة لنقل البضائع، حيث لجأ بعضها إلى تجاوز مضيق هرمز، وإعادة توجيه السفن حول أفريقيا، مما أضاف أسابيع إلى مدة التسليم.

بينما تستخدم منظمات أخرى مزيجًا من الطرق، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، مما يزيد التكاليف.

وقال جان سيدريك ميوس، رئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية العالمية في اليونيسف، إن منظمته تستخدم مزيجًا من الطرق البرية والجوية لإرسال اللقاحات إلى نيجيريا وإيران لإيصالها في الوقت المناسب لحملات التطعيم، لكن التكاليف ارتفعت بشكل كبير.

وقبل الحرب، كانت اليونيسف ترسل اللقاحات إلى إيران جوًا مباشرة من الموردين حول العالم. أما الآن، فهي تنقل اللقاحات جوًا إلى تركيا، ثم برًا إلى إيران، مما زاد التكاليف بنسبة 20%، وأضاف 10 أيام إلى مدة التسليم، على حد قوله.

كما أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال الدولية"، التي كانت ترسل الإمدادات عادةً عبر الشحن البحري من دبي إلى بورتسودان، أنها ستضطر الآن إلى نقل البضائع بالشاحنات من دبي عبر المملكة العربية السعودية، ثم عبر البحر الأحمر بواسطة البارجة.

ويُضيف هذا المسار 10 أيام ويرفع التكاليف بنحو 25%، في وقتٍ يُعاني فيه أكثر من 19 مليون سوداني من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأوضحت المنظمة أن هذا التأخير يُعرّض أكثر من 90 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء السودان لخطر نفاد الأدوية الأساسية كما أن ارتفاع الأسعار يُجبر المنظمات على تحديد أولوياتها.

وقالت جانتي سوريبتو، رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال" في الولايات المتحدة: "في النهاية، إما أن تُضحي بعدد الأطفال الذين تُقدم لهم الخدمات... أو بعدد المواد التي تستطيع المنظمة شراءها". وأشارت المنظمة إلى وجود مخزون لديها في البلدان التي تعمل بها، لكن بعض هذا المخزون قد ينفد في غضون أسابيع.

وبدورها، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء الصومال، حيث يعاني نحو 6.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، قد أدى إلى زيادة تكاليف النقل والغذاء، مما صعّب حصول الناس على الرعاية الصحية.

وفي نيجيريا، ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 50%، وأن العيادات تعاني من صعوبة في تشغيل المعدات، مثل المولدات الكهربائية، كما قلّصت فرق الصحة المتنقلة عملياتها.

ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أنه في حال استمرار النزاع حتى يونيو المقبل، سيزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بمقدار 45 مليون شخص، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 320 مليون شخص يواجهون الجوع حول العالم.

ويأتي نحو 30% من الأسمدة في العالم عبر مضيق هرمز، ومع اقتراب موسم الزراعة في مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب آسيا، سيتضرر صغار المزارعين في الدول الفقيرة بشدة.

وشكل الأمين العام للأمم المتحدة فريق عمل لتسهيل تجارة الأسمدة، على غرار مبادرة حبوب البحر الأسود. لكن منظمات الإغاثة تقول إن ذلك لن يكون كافيًا. ففي حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يتعين على الحكومات توفير المزيد من التمويل للمنظمات لمواجهة ارتفاع التكاليف، بحسب قولهم.

ويقول خبراء في الشؤون الإنسانية إن الاستجابة الدولية لتمويل المساعدات خلال هذه الحرب كانت أبطأ مقارنةً بنزاعات سابقة كأوكرانيا، وهو ما قد يعكس تزايد الضغوط للاستثمار في الأمن على حساب المساعدات في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات.

وقال سام فيجرسكي، الباحث في الشؤون الدولية بمجلس العلاقات الخارجية، والذي كتب عن تأثير الحرب على المساعدات: "إنهم يواجهون خيارات صعبة بين الأمن الدفاعي والمساعدات الإنسانية".

وأضاف أن الولايات المتحدة، عندما تخوض حربًا، عادةً ما يكون لديها مخصصات للمساعدات، لكنها لم تُفعّل هذه المخصصات. وتابع: "الأمر لا يتعلق بالقدرات، بل بقرار سياسي".

وفي نفس السياق، صرح تومي بيجوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة كانت "أكثر دول العالم سخاءً" في مجال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 50 مليون دولار إضافية كمساعدات طارئة للبنان، تشمل برنامج الأغذية العالمي، وأنها تعمل بتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد إشارة خارجة من طبيبة خلال مشادة في مستشفى دهب.. اعرف العقوبة بالقانون

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

