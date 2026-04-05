البحرين: استهداف أحد مرافق التخزين بشركة بابكو إنرجيز بطائرة مسيرة إيرانية

أكدت شركة بابكو إنرجيز البحرينية، وقوع حادث في أحد مرافق التخزين التابعة لها صباح اليوم الأحد، بواسطة طائرة مسيرة جراء الاعتداءات الإيرانية، مما أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات دون وقوع أي إصابات، وتم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع، ويجري حاليًا تقييم الأضرار وحصرها.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، "باشرت فرق الاستجابة للطوارئ عملها على الفور، حيث عملت بالتعاون الوثيق مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية لاحتواء الحادث وتأمين الموقع، وتظل سلامة موظفينا على رأس أولوياتنا".