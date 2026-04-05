قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قخور جدًا بهذه الفتاة .. رسالة دعم من السفير حسام زكي لـ هنا جودة

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن فخره واعتزازه بما حققته وتحققه بطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، مؤكدًا أن أمامها سنوات عطاء طويلة يمكن من خلالها تحقيق حلم البطولة.

وتصدّر اسم هنا جودة مؤشرات البحث في مصر خلال الساعات الماضية عقب تحقيق إنجاز تاريخي لبلادها وللعرب ولإفريقيا بالوصول إلى دور ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة في بجين بالصين خلال الفترة من 30 مارس إلى 5 إبريل، في إنجاز غير مسبوق، قبل أن تودع البطولة بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا.

هنا جودة تكسب تعاطف الملايين 

وكتب السفير زكي منشورا على فيسبوك، قائلاً: "أنا فخور جدا بهذه الفتاة المصرية الرائعة، هنا جودة، شابة رياضية ممتازة وصلت وحققت ما لم يحققه من قبلها أحد، متزعليش والرياضة مكسب وخسارة، برافو وبالتوفيق، أمامك سنوات عطاء كثيرة إن شاء الله".

من جانبها أعربت هنا جودة نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، عن حزنها العميق عقب الخسارة وتوديع بطولة العالم من الدور ربع النهائي، وذلك من خلال منشور لها على فيسبوك، حيث قالت: "كان نفسي أكسب قوي، قدر الله وما شاء فعل". 

وأضافت: “ الحمد لله.. خسارة من المصنفة رقم واحد على العالم Sun Yingsha  بنتيجة 4-3”.

وخسرت البطلة المصرية هنا جودة بنتيجة 3-4 في الأشواط أمام بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا الصينية سون يانج شا، في مباراة وصفت بأنها مارثونية ونالت بعدها جودة تشجيعا حارا من الجمهور الصيني الذي كان متواجدا بالصالة، هذا بجانب دعم ملايين المصريين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة السفير حسام زكي جامعة الدول العربية سون يانج شا منتخب مصر لتنس الطاولة بطولة العالم تنس الطاولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

