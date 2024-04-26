جامعة حلوان في المركز الأول ببطولة كرة الطائرة الشاطئية للطالبات

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن فعاليات مهرجان "مصر حرة آمنة سالمة" للأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، يعد تتويجًا لاهتمام الوزارة بالأنشطة الطلابية، واحتفالا بعيد تحرير سيناء.

وقال إن المهرجان كان فرصة رائعة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب وزيادة الوعي الثقافي لديهم واكتسابهم المهارات القيادية، فضلاً عن بث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات، وزيادة الانتماء والولاء للوطن.

وأشاد همام بتعاون جامعة السويس في إعداد وتأهيل قادة المستقبل، في ضوء رؤية مصر 2030، وأوضح أن المهرجان عُقد في إطار سعي الوزارة للاهتمام بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتضمن مجالات رياضية وفنية واجتماعية مثل كرة القدم والكرة الشاطئية والرسم الزيتي والشطرنج، وشارك فيه نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

ووجه همام التحية والتقدير للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان، مشيدًا بهم بأنهم من خيرة شباب مصر الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات.



جاء ذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي عُقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والأستاذة جيهان وحيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وخلال كلمة الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، رحب فيها بالحضور معربًا عن سعادته الكبيرة لوصول مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة السويس إلى هذه المرحلة، وبهذا القدر من النجاح وهذه الصورة المشرفة في المظهر والجوهر، الأمر الذي يعكس كم الجهد والوقت الذي بُذل لأجل الوصول لهذا النجاح.

وقد أوضح "حنيجل" أن فكرة المهرجان جاءت بهدف التعبير عن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء بشكل غير نمطي سواء في الشكل أو المضمون.

وتضمنت الفعاليات محاضرات عن البروتوكول و الاتيكيت والمراسم(تنظيم الفعاليات المختلفة)، وعن الأمن القومى المصرى ودور الدولة المصرية فى مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، قدمها الدكتور حسام الشريف، واللواء حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق.

وتم الإعلان عن نتائج المسابقات في المجالات الرياضية والاجتماعية والفنية، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين وجاءت النتائج على النحو التالي:

في النشاط الرياضي، جاءت نتائج مسابقة كرة القدم الخماسية كالتالي: المركز الأول جامعة الزقازيق، المركز الثاني جامعة قناة السويس، والمركز الثالث جامعة سوهاج.

أما نتائج الكرة الطائرة الشاطئية للطالبات فكانت: المركز الأول جامعة حلوان، المركز الثاني جامعة الوادي الجديد، والمركز الثالث جامعة المنيا.

ونتائج الكرة الطائرة الشاطئية للطلبة: المركز الأول جامعة عين شمس، المركز الثاني جامعة أسيوط، والمركز الثالث جامعة المنصورة.

وفي مسابقات النشاط الاجتماعي المتمثل في الشطرنج للطالبات، حصلت مارينا نبيل نجيب من جامعة أسيوط على المركز الأول، ومارينا حربي خيري من جامعة حلوان على المركز الثاني، وآية صديق عبد الوهاب من جامعة طنطا على المركز الثالث.

أما نتائج مسابقة الشطرنج للطلبة فكانت: المركز الأول لشريف عاطف محمد من جامعة دمنهور، والمركز الثاني لمحمد أحمد محمد من جامعة المنصورة، والمركز الثالث لمعاذ أحمد منصور من جامعة حلوان.

وفي النشاط الفني المتمثل في مجال الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي)، حصل أحمد حسين عبد الله من جامعة الأقصر، وسلمى سعيد سيد من جامعة الفيوم، وفاطمة إبراهيم أحمد من جامعة المنوفية على المركز الأول. وحصل عمر سيد عبد اللطيف من جامعة السويس، وميرنا فريد عيسى من جامعة الأقصر، وأستيفن طلعت وديع من جامعة سوهاج على المركز الثاني. فيما حصل كريم أحمد عبد الرازق من جامعة المنصورة الجديدة، وسميرة محمد حسين من جامعة حلوان، وسلمى أشرف عبد الوهاب من جامعة الأزهر على المركز الثالث.

كما تم الإعلان عن جائزة أفضل طابور عرض جامعة المنصورة، وجائزة أحسن أخلاق فاز بها كلا من الأستاذ محمد هاني مشرف جامعة عين شمس، والأستاذ عمر سعد عبداللطيف جامعة السويس، الأستاذ أحمد جمال صبري سعيد جامعة مدينة السادات، بينما جاءت جائزة التفوق العلمي من نصيب أحمد حسين عبدالله نصر فنون جميلة الأقصر.