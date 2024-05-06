سنؤذيك.. أمريكا تهدد المدعي العام للجنائية الدولية

بعث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، وهددوه فيها بأنه "إذا أذيت إسرائيل فسنؤذيك"، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وفي وقت سابق، حذر المدعي العام في لاهاي بداية الأسبوع الماضي من حملة التشهير التي تشن ضده وضد المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام.

ورغم أن المدعي العام لم يشر على وجه التحديد إلى دولة معينة، نظرا للسياق والتوقيت، فمن الصعب عدم رؤية العلاقة المباشرة بين نشر هذه الرسالة وتصريحات ومنشورات كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

ووفقا للصحيفة العبرية تعتزم المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان.

ويبحث مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن نية إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.

وفي إسرائيل يحاولون التحرك بكل قوتهم لإلغاء الأوامر أو على الأقل تأخيرها.

وجاء في وكالة أنباء رويترز أن مسؤولين أميركيين كباراً يشككون في الأدلة التي قدمتها إسرائيل على أنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون.