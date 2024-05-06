المتحدث باسم معبر رفح: الاحتلال أغلق كرم أبوسالم أمام الشاحنات ومنع المساعدات

أكد وائل أبو عمر، المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اغلقت منذ أمس معبر كرم أبو سالم امام شاحنات المساعدات التي ترغب في توصيل المساعدات لغزة، مما أدى لنزوح أكثر من مليون فلسطيني لمنطقة رفح.

وقال وائل أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن المعبر تم اغلاقه بالكامل وتم منع الساعدات، مؤكدا ان الإغلاق تم منذ أمس.



وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطني قطاع غزة المتواجدين في مدينة رفح بعدم التوجه إلى وسط وشمال القطاع، تزامنًا مع بدء إجلاء المدنيين من شرق رفح لتنفيذ عملية عسكرية.