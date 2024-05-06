تصريح خطير.. الخارجية الروسية تهاجم الرئيس الفرنسي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الاثنين"، إن كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا مثيرة للدهشة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لا يسع المرء إلا أن يصدم من عدم المسؤولية وعدم التفكير في تصريحات الرئيس الفرنسي.. من الصعب إدراك ذلك إلا باعتباره مظهرا من مظاهر الاستعداد والنية للدخول في مواجهة مسلحة مباشرة مع روسيا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكد ماكرون مجددا أنه لا يستبعد إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، موضحا أن فرنسا كانت ستحصل على أسباب مشروعة لمناقشة إرسال قوات إذا تلقت كييف طلبا مماثلا.

ووصف الكرملين تصريح ماكرون بأنه خطير.

وفي الوقت نفسه، نفت وزارة الخارجية الفرنسية إرسال قوات إلى أوكرانيا