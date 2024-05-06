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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة

حكيم
حكيم

ليالي مصر  فكرة مميزة ومبهجة قدمتها الدولة لسعادة المصريين في موسم الأعياد الحالي ويشارك بحفلات  عدد كبير من المطربين على رأسهم النجم حكيم الذي  افتتح الحفلات وقدم  حفلا مبهجا بمدينة شبين  كعادته وأسعد جمهوره الذي توافد بالآلاف للاستمتاع بأغاني حكيم وإبداعه وتميزه في حفلاته. 

 

حكيم أعرب عن سعادته بالفكرة التي تتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة وهي فترة يعيش فيها المصريون بالكامل فرحة الأعياد وبهجة الاحتفالات لذا حقق الحفل نجاحا كبيرا. 

وأشار حكيم إلى أن تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد، والشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين ولذلك أشكرها علي خططها الطموحة للنهوض بالفن ".

 

حكيم - الموضة السنة دي

وفي بداية العام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الموضة السنة دي”، وذلك بعد نجاح أغنية “واحد بس” التي طرحها قبل 4 أشهر.

 

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: “خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة”.

حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
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