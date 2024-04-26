ظاهرة "النينيو" المناخية السبب وراء الفيضان في الإمارات

عرضت فضائية يورو نيوز دراسة لشبكة إسناد الطقس في العالم، مؤكدة أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة كانا السبب الرئيسي للفيضان الذي ضرب الإمارات العربية وسلطنة عمان والذي أسفر عن وفيات وخسائر مادية جسيمة.

وقالت الدراسة أن هطول الأمطار بشكل غزير ازداد بنسبة 10 إلى 40% في شبه الجزيرة العربية وخاصة خلال ظاهرة"النينيو" المناخية.

وتعرضت الإمارات العربية بما في ذلك دبي، لفيضان في 16 أبريل، عطل الخدمات الأساسية في مناطق مختلفة كما غمرت المياه أحياء وشوارع كما أسفر الفيضان عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.