12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تهبط درجات الحرارة على القاهرة بنحو 12 درجة كاملة بعد أن سجلت نحو 41 درجة يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت الأرصاد أنها تسجل اليوم 29 درجة فقط العظمى ، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مقارنة بالأمس الخميس.

أمطار رعدية

وبحسب الأرصاد من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق اليوم، فيما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

وتوقعت الأرصاد نشاط تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد:

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 16

طنطا 27 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 30 18

السويس 28 18

العريش 24 16

رفح 23 17

رأس سدر 33 22

نخل 28 14

كاترين 24 12

الطور 32 21

طابا 36 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 23 16

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 20 13

سيوة 25 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 25

الشلاتين 32 25

حلايب 28 24

أبو رماد 28 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 19

أسيوط 32 20

سوهاج 34 22

قنا 38 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 36 23

أبوسمبل 40 26