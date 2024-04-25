متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا من أمس درجة حرارة شديدة، أثرت على محافظات الجمهورية، وذروة الموجة كانت أمس، ووصلت درجة الحرارة في القاهرة لـ 41 درجة، وجنوب البلاد وصلت لـ 43 و44 درجة.



وتابعت: "منذ ساعات قليلة بدأت الموجة الحارة في الانكسار، وبدأت تتغير اتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبدأت تنخفض درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن بداية الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بداية من الغد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة، أي بانخفاض 12 درجة .



ولفتت إلى أن اليوم شهدنا رياح محملة بالأتربة، أثرت على جنوب البلاد، ووصلت إلى القاهرة الكبرى، وأدت لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق، ولكن غدًا من المتوقع أن تكون هناك رياح ولكنها غير محملة بالأتربة.



وأردفت: "غدًا هناك فرص لسقوط أمطار ستمتد للقاهرة، لكن ستكون أمطار خفيفة، لكن الأكثر تاثرا بالأمطار ستكون محافظة البحر الاحمر وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، والأمطار ستكون متوسطة، وقد يكون هناك سيول بسبب المنطقة الجغرافية".

