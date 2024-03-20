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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع غير مسبوق.. البرازيل تسجل حرارة تقدر بـ62.3 درجة مئوية.. ما القصة؟

البرازيل
البرازيل

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن تسجيل البرازيل درجات حرارة غير مسبوقة  حيث وصلت درجة الحرارة إلى 62.3 درجة مئوية.

 

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وأوضح التقرير أن الحرارة المرتفعة دفعت بالسكان إلى الذهاب للشواطئ هربا من الحرارة المرتفعة .

 

وتابع التقرير أن السلطات البرازيلية حثت السكان على تجنب أشعة الشمس والحفاظ على ترطيب أنفسهم .


وأكمل التقرير أن الخبراء يرجعون تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى تغير المناخ وظاهرة النينيو التي تؤثر على أمريكا اللاتينية 


وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في البرازيل في وقت غير وقتها تمامًا، حيث يستمر فصل الشتاء، ووفق ما ذكرت شبكة “يورو نيوز”، بلغت درجة الحرارة الفعلية 42 درجة مئوية  بمدينة ريو دي جانيرو.

 

وتسببت موجة الحر التي ضربت أمريكا الجنوبية بداية العام في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في ريو دي جانيرو في البرازيل نهاية هذا الأسبوع، وهو ما جعل مصالح البلدية تصدر تعليمات للمواطنين والسياح في صفحتها على منصة "إكس" مثل: "تجنبوا التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس"، و"رطبوا أنفسكم!".
 

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