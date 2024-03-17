عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرازيل السابق بولسونارو: لا أخشى تقديمي للمحاكمة

صدى البلد

أكد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم السبت أنه لا يخشى تقديمه للمحاكمة، وذلك بعد يوم من ظهور نتائج تحقيق أمني كشفت أن السياسي المنتمي لليمين المتطرف حاول التعاون مع قادة في الجيش لتنفذ انقلاب يلغي به هزيمته في انتخابات 2022، وفقا لـ"رويترز".

ولم يشر بولسونارو مباشرة إلى المزاعم التي ساقها اثنان من قادة الجيش بأنه استدعاهما لمناقشة انقلاب محتمل لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة.

وقال خلال تجمع سياسي في ريو دي جانيرو لدعم مرشحه لمنصب رئيس بلدية المدينة في الانتخابات المحلية التي ستجري في أكتوبر‭‭ ‬‬تشرين الأول: "لا أخشى أي محاكمة، طالما أن القضاة محايدون".

وذكر أنه يتعرض لاضطهاد سياسي من قبل حكومة لولا لأنه "شوكة في خاصرة اليسار".

وكان بولسونارو قد غادر إلى فلوريدا في أعقاب هزيمته في الانتخابات لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي إلى لولا، وبعد أيام اقتحم أنصاره أبنية حكومية في محاولة للتحريض على انقلاب.

وفي العام الماضي، مُنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عن طريق الانتخابات لمدة ثماني سنوات بسبب إساءة استخدام سلطته السابقة كرئيس وانتقاده الدائم للنظام الانتخابي في البلاد.

وقد تأمر المحكمة العليا باعتقاله وإحالته إلى المحاكمة.

وقال بولسونارو خلال التجمع: "آمل أن أستمر في العمل السياسي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

ترشيحاتنا

سوريا.. غارات إسرائيلية على مواقع في دمشق| فيديو

احتجاجات ضد نتنياهو للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة مع فصائل المقاومة بغزة

ارتفاع عدد قتـ.لى هجوم أوديسا إلى 21 شخصا.. وزيلينسكي يتوعد روسيا بالرد

كبار رجال الدولة ومندوب عن الرئيس.. 50 صورة من عزاء حمدي السيد

كيف بينت السنة النبوية طريق النجاة للمسلمين؟.. انقذ نفسك من المعاصي

توجيهات رئاسية عاجلة لصرف تعويضات لمتضرري حريق ستوديو الأهرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ