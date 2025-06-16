سفير مصر في نواكشوط يبحث مع وزير الصيد الموريتاني تعزيز التعاون بين البلدين

بحث السفير أحمد طايع، سفير مصر بنواكشوط مع الفضيل ولد سيداتي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني سبل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وسبل تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري.



وتوافق الجانبان على انطلاق المشاورات دون إبطاء للتفعيل الكامل للاتفاقية خلال الأشهر القليلة القادمة.



ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة التي انعقدت برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في مايو الماضي.



ويعد قطاع الصيد البحري من أهم أعمدة الاقتصاد الموريتاني، لما تتمتع به البلاد من ثروات بحرية هائلة تمتد على شواطئ بطول أكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلنطي في واحدة من أغني مناطق الصيد في العالم.