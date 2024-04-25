منذر رياحنة: قبائل سيناء في ضهر الجيش.. وأنا أردني دمي مصري عربي

شارك الفنان منذر رياحنة، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء، قائلا:" نحتفل بذكرى العزة والكرامة بتضحيات رجالان النسور والصقور والأسود".

وقال منذر رياحنة:" يكفينا فخرا أن سيناء أرض الميلاد وأقسمنا أن كلنا لكي لمن الشهداء، وقبائل سيناء الأبطال في ضهر الجيش والشرطة وهم رجال على العهد والوعد".

وأضاف منذر رياحنة: "قبائل سيناء أقسمت على الإخلاص وقدموا شهداء ابطال في حروب ضروس ضد الصهاينة منذ سنوات طويلة".

وتابع منذر رياحنة: "رمال سيناء ارتوت بدم رجال القبائل والجيش والشرطة “، مضيفا:” أنا اردني لكن أقسم بالله أن دمي مصري عربي ".

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ 42 .