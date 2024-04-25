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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم احتفالية احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ42

صدى البلد

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ 42 .

 

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وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن مشروعات تعمير سيناء وتطوير البنية التحتية والطرق بلغت كلفتها حتى الآن 60 مليار جنيه في إطار رد الجميل لأهالي أرض الفيروز.

 

وأضاف المحافظ - في لقاء مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء - "إن مدينة رفح الجديدة هى مدينة عصرية بنيت بسواعد مصرية ومصممة لتستوعب 75 ألف نسمة".

 

وأوضح أن مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة يضم 3 مراحل رئيسية الأولى تشمل 272 عمارة،والثانية تشمل 266 عمارة تضم بـ 4416 شقة، والثالثة 302 عمارة بها 4832 شقة، وإجمالي المشروع المستهدف حتى الآن 13 ألفا و600 شقة، لافتا إلى أن هناك توسعات مستقبلية للمشروع بحيث ستنافس مدينة رفح الجديدة عند الانتهاء من المشروعات بها مدن بالتجمعات الجديدة ومدن الجيل الرابع.

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