عضو بالشيوخ: كلمة السيسي في عيد تحرير سيناء حملت رسائل للداخل والخارج

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، قائلا: إنها جاءت كاشفة وواضحة للداخل والخارج وفيها رسائل متعددة.

ولفت "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة السيسي في هذه المناسبة الغالية، أكدت إصرار الدولة المصرية تحت قيادتها على التصدي لكل القوى الغاشمة والأطماع في سيناء والتي تتجدد على مدى تاريخها، مشيرا إلى إشارة الرئيس السيسي إلى الحرب الشرسة التي خاضتها مصر ضد الإرهاب ونجحت في القضاء عليها.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، أن سيناء محل أطماع طوال تاريخها لكن قوة وإرادة الشعب المصري وقوة قواته المسلحة الباسلة نجحت دوما في الدفاع عنها أمام الاحتلال وأمام الارهاب.

وأشار نائب الصعيد، إلى قول الرئيس السيسي أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين. وأن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء عبر قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا؛ ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف.

واختتم النائب احمد محسن، أنه يحسب لقيادة مصر الأصيلة ممثلة في السيسي أن لها رؤية واضحة تجاه سيناء، وأن مصر التي قدمت التضحيات الغالية والنفيسة من أجل سيناء قادرة تماما على النهوض بها وتنميتها، والدليل انفاق مليارات الجنيهات في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها في إطار الجمهورية الجديدة.