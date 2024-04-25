محافظ شمال سيناء: مشروعات التعمير والتطوير بالمحافظة ردا لجميل أهالي أرض الفيروز

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن مشروعات تعمير سيناء وتطوير البنية التحتية والطرق بلغت كلفتها حتى الآن 60 مليار جنيه في إطار رد الجميل لأهالي أرض الفيروز.



وأضاف المحافظ - في لقاء مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء - "إن مدينة رفح الجديدة هى مدينة عصرية بنيت بسواعد مصرية ومصممة لتستوعب 75 ألف نسمة".



وأوضح أن مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة يضم 3 مراحل رئيسية الأولى تشمل 272 عمارة،والثانية تشمل 266 عمارة تضم بـ 4416 شقة، والثالثة 302 عمارة بها 4832 شقة، وإجمالي المشروع المستهدف حتى الآن 13 ألفا و600 شقة، لافتا إلى أن هناك توسعات مستقبلية للمشروع بحيث ستنافس مدينة رفح الجديدة عند الانتهاء من المشروعات بها مدن بالتجمعات الجديدة ومدن الجيل الرابع.



وأوضح محافظ شمال سيناء أن تخطيط مدينة رفح الجديدة يشمل 3 مراحل ، المرحلة الأولى منها لأهالي رفح والثانية لأهالي الشيخ زويد وذلك لأن تلك المدينتين من أكثر المدن التي تضررت جراء الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخفيض سعر الوحدة السكنية في مدينة رفح الجديدة بنسبة 55% بالإضافة إلى أن جميع الخدمات والمرافق في رفح الجديدة بالمجان ولا يشملها سعر الوحدة السكنية.



ووجه اللواء شوشة ، الشكر والتقدير إلى رجال القوات المسلحة لأنه من تحمل عبء بناء هذا الصرح الكبير أثناء ما كان الإرهاب في ذروته هم رجال القوات المسلحة وكم من التضحيات التي دفعتها القوات المسلحة لبناء كل تلك المشروعات، كما أعرب عن شكره لرجال البناء الذين عملوا في سيناء في تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها.



وأشار إلى أن القوات المسلحة أنشأت عدة محاور وشبكة طرق عملت على تسهيل الحركة في المدن داخل وخارج المحافظة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مشددا على أنه لولا تلك الطرق ما كنا نستطيع أن نمد يد العون وتقديم المساعدات إلى إخواننا في غزة.