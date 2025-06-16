مصادرة 3 أطنان ونصف مخللات متعفنة داخل أحد المصانع بالغربية

ضبطت حملة لإدارة تموين مركز السنطة فى محافظة الغربية، 3 طن ونصف مخللات متعفنة داخل أحد المصانع، وضبط 140 لتر زيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتها، و400 كيس مكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر.

حملات رقابية

وكان هيثم علام مدير إدارة تموين مركز السنطة، قد شكل حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات والمنشأت الغذائية من الرقابة التموينية برئاسة فؤاد سرحان رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وضمت حسام الجابرى المفتش بالإدارة، تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية، وتوجيهات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية.

دعم الحملات التموينية

وأسفرت نتائج الحملة، عن ضبط مصنع مخللات بدائرة مركز السنطة، بداخله 3500 كيلو مخللات غير مطابقة للمواصفات القياسية وعليها علامات فساد ظاهرة وأعفان وفطريات، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

ردع مخالفين

كما ضبطت الحملة 140 لتر زيت طعام مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها، وضبط 400 كيس مكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها داخل أحد محلات بيع السلع الغذائية.

تم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شؤونها.