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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يطالب بتكثيف الأعمال بمحور “محلة منوف” لضمان تسريع وتيرة التنفيذ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات العمل في مشروع تطوير محور “محلة منوف”، بحضور اللواء محمد بهاء رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان والمشرف العام على المشروعات، والمهندسة إيناس عبدالله الشريف مديرة مشروعات مركز طنطا ورئيسة لجنة الإشراف على المشروع، وذلك في إطار حرص المحافظة على تذليل كافة المعوقات التي قد تؤثر على سير المشروع وضمان التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن مشروع محور “محلة منوف” يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة لتحسين البنية التحتية داخل المحافظة، وتيسير الحركة المرورية، فضلًا عن ربط المناطق السكنية بالمراكز الخدمية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في شبكة الطرق بمدينة طنطا والمراكز المجاورة.

جهود محافظ الغربية 

وشدد اللواء الجندي على أن المحافظة تتابع المشروع متابعة يومية ميدانية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح المحافظ أن أية معوقات سيتم التعامل معها فورًا، ولا مجال للتهاون مع أي جهة قد تتسبب في تأخير أو تقصير، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة الفنية المطلوبة.

جهود الموقف التنفيذي 

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور الموقف التنفيذي للمشروع، وما تحقق من نسب إنجاز على الأرض، إضافة إلى التحديات التي ظهرت مؤخرًا فيما يخص الإمدادات أو التنسيقات الجارية مع شبكات المرافق.

وفي ختام الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة تذليل كافة العقبات، وتكثيف الأعمال على مدار الساعة، مع زيادة حجم المعدات والعمالة في الموقع لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة حفاظًا على أرواح المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

كما أكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع المواطن في قلب الاهتمام، وأن كافة المشروعات الجارية تستهدف في المقام الأول تحسين حياة الناس وتسهيل وصولهم للخدمات، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية الحثيثة لمواقع العمل حتى الانتهاء الكامل من المشروع في الموعد المحدد وبأعلى درجات الكفاءة.

محافظ الغربية اخبار مناقشة مشروعات تنموية خدمية حل مشكلات المواطنين

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