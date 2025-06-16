شهداء لقمة العيش.. كواليس انهيار مدخنة مصنع الطوب على العمال بالصف| صور

شهدت قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف حادثا مؤلما عقب انهيار مدخنة مصنع على عدد من العمال ما أسفر عن مصرع 4 منهم وإصابة 2 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا بانهيار مدخنة مصنع طوب طفلي بقرية عرب أبو ساعد في مدينة الصف جنوب المحافظة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء راحة عدد من العمال امام مصنع الطوب الطفلس انهارت عليهم مدخنة من مبنى المصنع لتدفنهم أسفل الأنقاض.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية وقوات الانقاذ البري رفقة الأوماش اللازمة لرفع الانقاض وتم انتشال جثامين 4 عمال من أسفل الأنقاض ونقل مصابين اثنين إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات إلى هوية الضحايا الذين تبين أن أغلبهم من قرية المتانيا بمدينة العياط، والمتوفين هم: اسماعيل عبد المحسن جنيدي، احمد حنفي شومان، اسماعيل عبد الحافظ، احمد جوهر .

كما تبين أن المصابين هما: وليد أحمد عيد وإسلام احمد عيد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.