مصرع وإصابة 3 في انهيار مدخنة مصنع بالجيزة

لقى عامل مصرعه ، وأصيب 2 آخرين جراء انهيار مدخنة بمصنع في منطقة الصف بالجيزة.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انهيار مدخنة بمصنع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع عامل وإصابة 2 آخرين جراء انهيار مدخنة مصنع طوب جنوب الصف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بـ سيارات الإسعاف وتبين مصرع عامل وإصابة 2 آخرين جراء انهيار مدخنة مصنع طوب في الصف.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.