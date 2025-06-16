إصابة رئيس المباحث ومعاونه و5 أفراد شرطة.. مأمورية لإسقاط خط أطفيح تتحول لمعركة مسلحة

انطلقت مأمورية مسلحة من مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة يترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح والقوة المرافقة له المكونة من معاون مباحث وعدد من أمناء الشرطة تستهدف بؤرة إجرامية خطرة تؤوي مسجل خطر هارب من عدة أحكام في جرائم مختلفة.

المأمورية حققت هدفها بسلام عندما نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على العنصر الخطر، لكن تحول الأمر فجأة بصوت طلقات تشق صمت الليل عندما قرر شقيق العنصر الإجرامي تهريبه من قبضة الأمن فاستعان بأفراد أسرته وآخرين مسلحين وقابلوا القوة الأمنية من الجهة الأخرى من الطريق وأطلقوا عليهم وابلا من النيران لتبادلهم قوات الشرطة إطلاق الرصاص للسيطرة على الأمر.

أسفر هجوم المسلحين عن إصابة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بطلق ناري في القدم والنقيب أحمد الشريف معاون المباحث بكسر في الحوض تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة، بينما أصيب 5 أمناء ومساعدي شرطة وسائق ميكروباص بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي.

انتقل اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مسرح الواقعة، لمتابعة عمليات البحث عن المتهمين التي يترأسها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ومتابعة خط سيرهم لإلقاء القبض عليهم.