نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا التجهيزات النهائية بمحطتين لرفع الصرف الصحي بقرى الصف

أجرى ابراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز الصف حيث تابع نائب المحافظ التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية الفهميين ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة للقريتين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف، ووجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور فرج عبد العاطي

رئيس مركز الصف

والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس أنور معوض

مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

والمهندس محمد حسين مدير إدارة الصرف الصحي بالصف بشركة مياه الشرب بالجيزة

و الشركات المنفذة للأعمال.