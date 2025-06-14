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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غضب بين أولياء الأمور..تعليم الجيزة يفرض رسوما على نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة ووكيل التعليم
محافظ الجيزة ووكيل التعليم
أحمد زهران

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة سعيد عطية، وكيل الوزارة، بفرض رسوم إدارية على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من محافظ الجيزة المهندس عادل النجار.


حيث أعلنت المديرية عن اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الراسي الثاني، عبر الموقع الرسمي للمديرية من خلال إتاحة أرقام مدفوعة الأجر مقدما للاتصال بها لمعرفة النتائج، وعدم إتاحة النتيجة مجاناً بخلاف ما كان من قبل.


مما تسبب بموجة غضب عارمة بين أهالي وطلاب الشهادة الإعدادية، واشتكى أولياء الأمور من ذلك وعدم تفعيل الرابط الإلكتروني لمعرفة النتيجة بشكل مجاني، موضحين أنه يتم دفع مبالغ مالية من أجل الحصول على النتيجة، من خلال كود فورى أو بطاقة الائتمان.


كان قد اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46 %، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات  205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم  203.335، ونجح  177.842 طالبًا وطالبة.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.


كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٣١٪، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.١٠٪.

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