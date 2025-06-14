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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح 87.46%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.


وأشار محافظ الجيزة، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

كما اعتمد المحافظ ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٣١٪، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.١٠٪.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

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