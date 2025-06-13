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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

186لجنة تستقبل 87 ألف طالب.. الجيزة تنهي استعدادات امتحانات الثانوية العامة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والمقرر انطلاقها ١٥ يونيو الجاري .

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها ٨٧ ألفًا و٣٢١ طالبًا وطالبة، موزعين على ١٨٦ لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وقد وجّه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشدداً على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين كافة أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة، بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار النجار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يُسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان.

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

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