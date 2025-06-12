قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد تسلم 2طن لحوم قبل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الخميس تسلم الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والتي بلغت ٢ طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة .

 وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي للمستحقين بالتنسيق بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية، لضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة بالأسر الأولى بالرعاية .

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وثمّن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لما له من دور في تعزيز الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة في نفوس المواطنين، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في القرى والمراكز  مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم، تُعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوسيع دائرة النفع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم مراعاة جميع الضوابط الشرعية في عملية الذبح، التي أُجريت في وقتها الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عمليات التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور إمام فوزى مدير مديرية التضامن والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.

محافظ الجيزة صكوك الأضاحي والإطعام الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة

منصة أزهر بودكاست

إطلاق منصة “أزهر بودكاست” لتعزيز التواصل مع الشباب بلغة العصر

السنة الهجرية 1447

متى تبدأ رأس السنة الهجرية 2025 ؟.. اعرف موعدها

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد