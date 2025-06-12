وزارة العمل: 200 فرصة عمل لشباب القاهرة والجيزة.. مواعيد وأماكن التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن 200 فرصة عمل جديدة ، للشباب من الجنسين بمحافظتى القاهرة والجيزة، للعمل على وظيفة أخصائي تمويل "، وذلك داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بفروعها بمحافظة القاهرة والجيزة.

وظائف وزارة العمل





وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن الشروط هي : من سن 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، والتقديم على فروع محافظة القاهرة في العنوان : (90) شارع خالد بن الوليد ،حدائق حلوان، أعلي مخبوزات المدينة، وللتسجيل من خلال الرابط: https://forms.gle/M1huRctqdaXiwWEUA

للتسجيل للشباب الخبرة بالمجال من خلال الرابط: https://forms.gle/hyycYxpDSuoGvor7A

والتقديم على فروع محافظة الجيزة : في العنوان (5 )شارع المحولات أبراج المروة برج رقم 3 أمام مستشفى دار بن النفيس

الدور الأول - محطة المطبعة الهرم - أمام مستشفى بيرميدز.. لتسجيل لمحافظة الجيزة من خلال الرابط:

https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A

وللتسجيل للشباب الخبرة بالمجال من خلال الرابط: https://forms.gle/hyycYxpDSuoGvor7A

و للتواصل : أ . عز الدين فاروق / واتس أب : 01287883331 - 01097233334