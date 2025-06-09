فرص عمل بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا.. الشروط وطرق التقديم

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالتعيين.

وكشفت العامة للعاملين بالغزل والنسيج في بيان لها، عن الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

محاسبين (ذكور فقط).

وقد استرطت أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة على الأقل، وألا يتجاوز سنه 20 عاما، وإجادة العمل على الكمبيوتر، إضافة لتأدية الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا، وأن يكون محل الإقامة بالقاهرة أو الجيزة أو من المناطق القريبة لمقر النقابة العامة.

عمال خدمات معاونة (ذكور وإناث)

وقد اشترطت ألا يكون سن المتقدم للحصول على الوظيفة 40 عاما، ومن الحاصلين على مؤهل متوسط أو بدون مؤهل.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للحصول على الوظيفة من الذكور يشترط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا، وأن يكون محل الإقامة (القاهرة والجيزة) أو من المناطق القريبة لمقر النقابة العامة.

وأوضحت النقابة، أن التعيين يكون لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار، ويُقدم تقرير كفاية عن المتقدمين تمهيدا لعملية التثبيت.

وفيما يتعلق بمميزات التي يحصل عليها من يتقدم للحصول على هذه الوظائف، فهي كالتالي:

يتم التأمين عليهم طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

مرتب شهري قدره (7000) جنيها شامل كافة عناصر الأجر الأساسي والحوافز والبدلات والمنح.

وأشارت النقابة إلى أنه يمكن للمهتمين التواصل هاتفيا وعبر الواتساب على الرقم التالي: 01002158450.