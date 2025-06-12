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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سائقين ومصابين في تصادم ميني باص عمال وتريلا أعلى الاقليمي بالجيزة.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
ندى سويفى

شهد الطريق الإقليمي حادثا مروعا عقب اصطدام ميني باص وسيارة تريلا قبل نزلة بني سلامة بمدينة منشأة القناطر بالجيزة، أسفر الحادث عن مصرع سائقي السيارتين وإصابة عدد من ركاب الميني باص. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الاقليمي قبل نزلة بني سلامة بمدينة منشأة القناطر بالجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين ميني باص عمال وسيارة نقل تريلا وسقوط ضحايا. 

اسفر الفحص عن مصرع قائدي السيارتين بينما أصيب عدد من ركاب الميني باص وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى وإيداع المتوفيان ثلاجة الموتى وتقديم العلاج اللازم للمصابين. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

الطريق الإقليمي اصطدام ميني باص وسيارة تريلا حادثا مروعا الإقليمي النجدة

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