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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

3443 أضحية بمجازر الجيزة وغرفة عمليات للتعامل مع شكاوى المواطنين

بيطري الجيزة
بيطري الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نجاح أجهزة المحافظة في تنفيذ الخطط التي تم إعدادها مسبقًا لاستقبال عيد الأضحى وذلك من خلال التنسيق المشترك والمتابعة المستمرة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والتصدي لكافة صور مخالفة القانون خصوصًا خلال إجازة العيد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة عقب متابعته لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة العيد إلى أن المجازر شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا حيث تم ذبح ٣٤٤٣ أضحية متنوعة وهو ما يعكس وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة وضمانًا لسلامة اللحوم من أي أمراض وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين المتواجدين داخل المجازر.

وأضاف المحافظ أن الحملات المكبرة التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن أسفرت عن تحرير ٥٢٤ محضرًا تموينيًا للمخابز شملت مخالفات متنوعة مثل نقص الأوزان، وعدم المطابقة، والغلق بدون إذن، والتلاعب في الأرصدة كما تم تحرير ٧ محاضر لمحال تجارية أخرى.

وفي سياق متصل أوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعاملت مع جميع شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الظواهر السلبية خلال إجازة العيد، حيث جرى توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة الاستجابة لها. 
كما أكد أنه تم تنفيذ حملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومنع استغلال المواطنين وضبط عدداً من المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

واختتم محافظ الجيزة تصريحه بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمحافظة على ما بذلوه من جهد خلال فترة العيد والتي شملت إلغاء الإجازات والراحات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من مشروعات قومية وإنجازات على أرض المحافظة، في إطار خطة الدولة الشاملة.

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