الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخصين على فرد شرطة بالجيزة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تعدى شخصين على أحد أفراد المرور بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى وخلال حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة قام أحد أفراد المرور بإستيقاف قائد مركبة "توك توك" لفحص التراخيص ، قام قائدها بتركها وإنصرف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ عليها.

وفى وقت لاحق حضر لمقر وحدة المرور بدائرة القسم كل من قائد مركبة "التوك توك" ، ووالده وحال قيام فرد المرور بتوجيههما لإتخاذ الإجراءات اللازمة دون أى تجاوز من جانبه ، قاما بالتعدى عليه وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.