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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات بالأحياء ويشدد على حل شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من القطاعات بأحياء الهرم، والعمرانية، وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، وذلك للوقوف على جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعاينة بعض المواقع المقترح استغلالها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية في نطاق المحافظة.

وخلال جولته التقى محافظ الجيزة أحد المواطنين من سكان حي بولاق الدكرور، حيث أعرب عن تضرره من وجود مخلفات رتش وكمّيات من القمامة أسفل محور الفريق كمال عامر، بالقرب من وحدة مرور فيصل.

وعلى الفور، وجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بسرعة الدفع بالمعدات ورفع المخلفات من الموقع استجابةً فوريةً للشكوى المقدمة مؤكدًا أن التعامل السريع مع بلاغات المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل النجار أن جولاته الميدانية تهدف إلى رصد الواقع الفعلي على الأرض والتعامل مع أي ملاحظات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم خدمات لائقة بالمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والبنية الأساسية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

محافظ الجيزة أحياء الهرم والعمرانية المشروعات القومية والخدمية رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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