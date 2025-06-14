ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

ينشر “صدى البلد” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة، وذلك بعد اعتمادها من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

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كان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335، ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة، وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

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