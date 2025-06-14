تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس سيدتين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة".

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من طالبة مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من سيديتن لقيامهما بسرقة "مشغولات ذهبية" من يدها بأسلوب "المغافلة".

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة سيدتين “لهما معلومات جنائية”، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.