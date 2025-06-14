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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بالبساتين

محكمة
محكمة
كتب: مصطفى رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات ، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة البساتين.

تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن يفيد سرقته ، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بارتكاب 5  وقائع سرقات، وضبط بحيازتهما سلاح أبيض مطواة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


واعترف المتهمان، بسرقة مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت الـ20 ألف جنيه وأنفقوا على شراء الحشيش والشابو بقصد التعاطي، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني وسرقة المواطنين بالإكراه وممارسة البلطجة.

محكمة جنايات مجمع محاكم العباسية تشكيل عصابي

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