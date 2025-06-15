محافظ الجيزة يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025 وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة حيث بدأت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وأوضح محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها ٨٧ ألفًا و٣٢١ طالبًا وطالبة موزعين على ١٨٦ لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما اكد محافظ الجيزة علي رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ على رفع مستوى النظافة بمحيط اللجان، وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لرصد أي شكاوى أو بلاغات وسرعة التعامل الفوري معها.

كما أكد المهندس عادل النجار على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي لأي معوقات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مشددًا على ضرورة توفير أماكن انتظار مخصصة ومجهزة لأولياء الأمور، تتضمن مظلات وأماكن جلوس مناسبة ومياه شرب، بعيدًا عن محيط اللجان، حفاظًا على الانضباط وسلامة سير الامتحانات.

وقد أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة .