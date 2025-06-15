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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استهلاكك على قد احتياجك..حملة توعوية لترشيد الكهرباء بالجيزة

كهرباء
كهرباء
أحمد زهران

أطلقت محافظة الجيزة حملة توعوية موسعة تحت عنوان "#استهلاكك_على_قد_احتياجك"، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة وتعزيز السلوك الإيجابي في استخدام الكهرباء.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتفادي اللجوء إلى فصل التيار خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت على الفور في تنفيذ الإجراءات التالية:
تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60% دون المساس بعناصر الأمان والسلامة المرورية.
فصل الكهرباء والأجهزة بالمباني الحكومية يوميًا بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.
منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.
الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات طبقًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
خفض الإضاءة العامة وإنارة الميادين ودور المناسبات وبعض المحال خلال ساعات النهار، مع التأكيد على فصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب.
اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الإسهام في تحقيق ترشيد فعّال لاستهلاك الطاقة.
وأشار المحافظ إلى أن غرف العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات ميدانياً، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة من الحملة.
واختتم المحافظ تصريحه قائلاً:
"نراهن على وعي المواطنين في المشاركة الإيجابية ضمن حملة #استهلاكك_على_قد_احتياجك وندعو الجميع لتحمّل المسؤولية الوطنية عبر التزامهم بسلوكيات ترشيد الكهرباء حفاظًا على موارد الدولة وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع."

https://youtube.com/shorts/JS0eiRDp968

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